ننشر أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس بجمل على محور الضبعة

حصل "صدى البلد "على أسماء مصابي الحادث الذي وقع منذ قليل على محور الضبعة إثر تعرض أتوبيس للاصطدام بجمل مما أدى لاصطدام الأتوبيس ببلدورات على جانب الطريق والذى أسفر عنها إصابة 12 شخصا.



واستقبلت مستشفى الضبعة 12 مصابا وهم

مصطفي علي عبدالحميد ٣٨ سنة المنصورة كسر بالفخذين والساق اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

محمد هاني موسي ١٢ سنة الجيزة اشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات متفرقة

سيف الدين طلبه سيف الدين ٤٠ سنة القاهرة اشتباه كسر بالساق اليمني كدمات متفرقة

محمد عبدالحميد محمد 60 سنة الجيزة جرح تحت العين اليمنى وكدمات متفرقة

أحمد محمد أمين ٣٣ سنة الجيزة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

مصطفي سعيد قرني ٢٩ سنة بني سويف كدمات متفرقة بالجسم

مها السعيد قرني ٣٧ سنة بني سويف كدمات بالركبة اليمنى والكتف الأيمن

منال سعيد قرني ٤٢ سنة بني سويف كدمات بالصدر

مي عاطف أحمد 37 سنة مدينة نصر كدمة بالأنف

سماح السيد علي ٤٥ سنة حلوان كدمات بالأنف

مصطفي محمد الدهان ٤٢ سنة مدينة نصر كدمات بسيطة متفرقة

أمل ابراهيم علي ٥٥ سنة جيزة كدمات بسيطة متفرقة

كانت غرفة عمليات إسعاف مطروح قد تلقت إخطارا بتعرض أتوبيس للاصطدام بجمل مما أدى لخروجه من الطريق والاصطدام ببلدورات بجانب الطريق على بداية محور الضبعة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث... واستقبل مستشفى الضبعة مصابي الحادث.