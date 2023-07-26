بعد إقالة «تشين جانج»|بلينكن يتوقع العمل بشكل جيد مع وزير الخارجية الصيني الجديد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يتوقع "العمل بشكل جيد" مع وزير الخارجية الصيني الجديد وانج يي، بعد إقالة الوزير السابق تشين جانج، فجأة من منصبه.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء عن بلينكن قوله "لقد عرفت وانج يي لأكثر من عقد من الزمان. لقد التقيت به مرارا وتكرارا"، مؤكدا "أتوقع أن أكون قادرا على العمل معه بشكل جيد مثلما فعلنا في الماضي".

وقال بلينكن "إن إقالة تشين (قرار سيادي) يخص الصين"، مضيفا أنه تعرف عليه عندما كان سفيرا في واشنطن، وقام بإجراء محادثات بناءة معه عندما كان وزيرا، وأتمنى له التوفيق".

وأثار غياب تشين تكهنات واسعة بأن الوزير السابق البالغ من العمر 57 عاما، والذي يعتبر من المقربين من الرئيس شي جين بينج، قد أبعد عن منصبه أو يخضع لتحقيق رسمي.