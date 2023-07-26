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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 26-7-2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

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أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 58  جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، و سعر أمهات الدواجن البيضاء  48 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 99 و 100 جنيهات للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 94 و 113 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 100 و 116 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 99 و 118 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 7 و 13.5 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 6 و 7 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 4.75 و 5.25 جنيهات.

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