أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 26-7-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 58 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 95 جنيها للكيلو، و سعر أمهات الدواجن البيضاء 48 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 99 و 100 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 94 و 113 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 100 و 116 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 99 و 118 جنيهات للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 7 و 13.5 جنيهات، والكتكوت “ساسو” بين 6 و 7 جنيهات، والكتكوت البلدي الحر بين 4.75 و 5.25 جنيهات.