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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 21.6% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لروسيا خلال عام 2022

صدى البلد

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لروسيا مسجلة 595.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 489.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.6 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.5%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.

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أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى روسيا خلال عام 2022

1. فواكه بقيمة 302.3 مليون دولار.
2. خضر ونباتات بقيمة 207.2 مليون دولار.
3. صابون بقيمة 11.8 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 10.7 مليون دولار.
5. بذور وأثمار زيتية بقيمة 10.3 مليون دولار.
6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.7 مليون دولار.
7. محضرات خضر بقيمة 7.4 مليون دولار.
8. ألبان بقيمة 5.5 مليون دولار.
9. ملح وكبريت بقيمة 4.3 مليون دولار.
10. زيوت عطرية بقيمة 3.4 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من روسيا خلال عام 2022

1. حبوب بقيمة 2.1 مليار دولار.
2. خشب ومصنوعاته بقيمة 422.1 مليون دولار.
3. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 363.7 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 362.8 مليون دولار.
5. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 177.4 مليون دولار.
6. كتب وصحف وصور بقيمة 121.7 مليون دولار.
7. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 119.2 مليون دولار.
8. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 104.6 مليون دولار.
9. نحاس ومصنوعاته بقيمة 46 مليون دولار.
10. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 35.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 145.2%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بروسيا 16.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 12.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الروس العاملين في مصر 23.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 29.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 19,6%.
 

ارتفاع قيمة الصادرات الاستثمارات الروسية التبادل التجاري بين مصر وروسيا التبادل التجاري الاستثمارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصادرات المصرية

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