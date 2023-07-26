احذروا التعرض لموجات الحر الشديدة.. بيان عاجل من الصحة السعودية لمواطنيها

أفادت وسائل إعلام سعودية، بتحذير وزارة الصحة تزامنًا مع موجات الحرارة التى تشهدها المملكة.

وجاء في بيان عاجل لوزارة الصحة السعودية: "احذروا من التعرض لموجات الحر الشديدة التي تسيطر على معظم مناطق المملكة، وتسبب أضراراً على صحة الإنسان".

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، من حدوث أتربة مثارة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وأضاف المركز أن ذلك يصاحبه تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة جيزان، ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.