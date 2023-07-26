ابنة كفر الشيخ.. الأولى بالثانوية الأزهرية: لم أتوقع النتيجة وسألتحق بكلية الطب

عبرت الطالبة أسماء عبد الله السماحي، ابنة محافظة كفر الشيخ، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية عن سعادتها وفرحتها بنجاحها المبهر والمشرف واتصال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بها وتقديم التهنئة لها هاتفياً، مشيرة إلى أنها سوف تتلحق بكلية الطب لتكون طبيبة تخدم مجتمعها.

الأولى بالشهادة الثانوية الأزهرية

وقالت الطالبة أسماء عبد الله، الأولى على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية لـ «صدى البلد»، «الحمد لله والشكر لله.. بصراحة لم أكن أتوقع أن أكون الأولى على مستوى الجمهورية لكن كرم ربنا كبير»، موضحة أنها لم تحدد ساعات معينة للمذاكرة بل كانت تجتهد حتى كلل الله تعبها وسهرها طوال العام بهذا النجاح الباهر والمشرف.

وتابعت: أهلي ومعلميني بذلوا معي جهداً كبيراً طوال العام والحمد لله على هذه النتيجة وإن شاء الله ربنا سوف ألتحق بكلية الطب وأجتهد أيضاً في الكلية حتى أكون طبية متفوقة ومتميزة حتى أستطيع أن أنفع وأخدم وطني.

ومن جانبها، عبرت والدة الطالبة أسماء عبد الله، عن سعادتها وفرحتها بنجاح ابنتها في الثانوية الأزهرية وحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية، مضيفة «الحمد والشكر لله .. فرحتنا لا توصف .. تعبت كثير طول السنة وربنا كرمها بكرمه .. الحمد لله»