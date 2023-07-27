لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| أهم التوصيات الفنية للمزارعين للحفاظ على محاصيلهم

معهد المحاصيل الحقلية التابع لمركزالبحوث الزراعية يعلن التوصيات الفنية وتاثيرها علي المحاصيل الزراعية المختلفة

قام الاستاذ الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بتكثيف العمل والمرور على حقول المزارعين بجميع المحافظات لتوعية المزارعين بأفضل التوصيات الفنية لتفادي التأثير السلبي لموجة الحر التى تمر بها البلاد ولتوعية المزاعين .

يأتي ذلك بناءا على تعليمات معالى وزير الزراعة السيد الاستاذ السيد القصير وتوجيهات الاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية



وأضاف الدكتور خالد جاد وكيل المعهد للارشاد والتدريب ان التوصيات الفنية الخاصة بموجه الحرارة والتي تشهدها البلاد وتتلخص فيما يلي :



1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساءا تجنبا لرقاد النباتات .



2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة



ثانيا: محصول الأرز

1- الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات .



2- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد بصفه عامة خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحه .



3- عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد.



*ثالثا* محصول السمسم



تأجيل الري أو الري على الحامي مساءا ، ويمكن إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة



*رابعا* محصول فول الصويا



الاهتمام الشديد بالري و عدم التعطيش والري في فترة المساء والري على الحامى ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقيه بعد انتهاء الموجة إذا ظهر تأثير على النباتات واضاف مدير المعهد ان الحالة العامة للمحاصيل الحقلية مطمئنه وجاري المتابعة بصورة يومية