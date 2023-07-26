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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إدريس يهنئ عبدالرحمن سامح ومروان القماش بإنجاز بطولة العالم للسباحة باليابان

ياسر إدريس
ياسر إدريس

هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الإتحاد العالمى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بطلى منتخب مصر للسباحة عبدالرحمن سامح ومروان القماش بعد المراكز المتقدمة التى حققها البطلان فى بطولة العالم للسباحة باليابان مؤخرا.

وحقق عبد الرحمن سامح المركز الثامن عالميا في سباق ٥٠م فراشه بزمن ٢٣.٣٤  تحت قيادة مدربه القدير د. محمد الدسوقى في بطولة العالم للسباحة باليابان.

فيما حقق مروان القماش  المركز الـ ١٠ عالميا في سباق ٨٠٠ م حره وحطم الرقم القياسي المصري بزمن ٧:٤٦.٥٥ في بطولة العالم للسباحة باليابان مؤكدا تأهله لاولمبياد باريس 2024  في هذا السباق بعد تحسين رقمه الشخصي بـ ٤ ثواني في تقدم كبير للاعب.

وكان الزوجى المختلط المصري مها عامر و محمد فاروق  قد حصلا على المركز التاسع فى منافسات الغطس ببطولة العالم للألعاب المائية بمدينة فوكاكا باليابان ليتوج انجازات البعثة المصرية للسباحة فى ختام البطولة الكبري.

وهنأ المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء الزوجى المختلط مها عامر ومحمد فاروق بالمركز التاسع عالميا متمنيا التوفيق لجميع أبطال وبطلات السباحة فى البطولات القادمة.

كما هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية منتخب مصر للسباحة التوقيعية بعد وصوله لنهائيات بطولة العالم للعبة باليابان لأول مرة فى التاريخ فى ثلاث منافسات .

وهنأ ياسر إدريس منتخب السباحة التوقيعية بالتأهل للأولمبياد القادم بباريس ٢٠٢٤ فى أربع منافسات كأول الفرق الجماعية.

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