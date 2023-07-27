بمواصفات مميزة وسعر رخيص .. تعرف على هاتف أوبو الشبابي Oppo A58 4G

أطلقت شركة أوبو الصينية هاتفها المميز Oppo A58 4G المخصص للشباب ومحدودي الدخل منذ أيام في إندونيسيا، حيث ستبدأ الشركة في إطلاقه في عدد كبير من الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، مع سعر مناسب للغاية يتوافق مع الكثيرين.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف أوبو Oppo A58 4G يتوفر بسعر يبدأ من حوالي 165 دولارًا في الأسواق العالمية و 150 يورو في الأسواق الأوروبية، مع ألوان الأخضر والأسود مع تصميم شبابي أنيق.

ويأتي هاتف أوبو Oppo A58 4G بشاشة من نوع LCD ، قياس 6.72 بوصة، وجودة +FHD، ودقة 2،400 × 1،080 بكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى معدل أخذ عينات يعمل باللمس يبلغ 180 هرتز، مع نوتش على هيئة ثقب صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف أوبو Oppo A58 4G كاميرا مزدوجة، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر للبصمة بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الأساسية تسجيل فيديو بجودة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وللصور الشخصية ومكالمات الفيديو، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.0 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A58 4G بمعالج من نوع Helio G85، ويأتي مقترنا بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 33 وات مع شاحن SuperVOOC يستطيع الشحن بـ 50٪ في حوالي 30 دقيقة.