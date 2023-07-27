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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة

محافظ الفيوم ونائبه
محافظ الفيوم ونائبه يقدمان التهنئة لمدير امن الفيوم

قدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التهنئة للواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بمناسبة تجديد الثقة، واستمراره مديراً لأمن الفيوم، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

وأعرب محافظ الفيوم، عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح، مشيراً إلى أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، وأهمية الأمن وارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الفيوم، لمقر مديرية الأمن، لافتا إلى التعاون المتكامل والتنسيق الدائم بين الجهازين التنفيذي والأمني، لتقديم الخدمات للمواطنين بأيسر السبل وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين القطاعين يأتي في إطار منظومة متكاملة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، بهدف النهوض بمحافظة الفيوم.

ومن جانبه، أعرب اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، عن خالص شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على تهنئته الكريمة، مؤكداً حرص الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والأمان فى كافة قرى ومراكز المحافظة، واستمرار العمل بشكل متكامل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الانضباط بالشارع الفيومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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