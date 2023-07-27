بقيمة 288 مليون دولار.. أهم 10 دول مستوردة للأسمنت المصري خلال 2023

استحوذت 10 دول من الأسواق الخارجية على 75.7% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023 بقيمة 287.652 مليون دولار.



وأكد تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه أنه احتلت ساحل العاج المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت من مصر بنسبة 22,2% من إجمالي قيمة الصادرات بنحو 84.347 مليون دولار في مقابل 27.879 مليون دولار بنمو 203%.

وحلت غانا في المركز الثاني بقائمة الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 65.155 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023 في مقابل 60.116 مليون دولار بنمو 8%.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى توجو بنسبة 77% لتسجل 19.068 مليون دولار مقابل 10.777 مليون دولار، ولفلسطين بنسبة 109% لتبلغ 14.705 مليون دولار في مقابل 7.043 مليون دولار.

وزادت قيمة صادرات الأسمنت المصري لأمريكا بنسبة 72% خلال أول 5 أشهر من 2023 لتبلغ 13.363 مليون دولار في مقابل 7.766 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وسجلت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى سيراليون نحو 19.096 مليون دولار، ولليبريا نحو 16.331 مليون دولار، بينما تراجعت للسودان بنسبة 44% لتبلغ 12.87مليون دولار في مقابل 23.085 مليون دولار.