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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد سامي: 16 أغسطس موعد العرض الأول لفيلم خمس جولات

بوستر خمس جولات
بوستر خمس جولات

أكد الفنان الشاب محمد سامي، عن تفاصيل شخصيته بفيلم "خمس جولات"، المقرر طرحة في ١٦ أغسطس القادم 2023.

 

وقال محمد سامي، في تصريحات لـ "صدى البلد " أنه يجسد شخصية "فهمي" وهو صديق ماجد المصري ويعمل كابتن مراهنات في رياضة الـ MMA.


وتدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

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طرحت شركة علامز فيلم برودكشن، للمنتج يحيى علام، البوستر الرسمي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS ، استعدادًا لعرضه 16 أغسطس المقبل.

 


وظهر في البوستر الرسمي، النجم ماجد المصري وهو يحتضن الأبطال آدم شرقاوي و نور النبوي، وداليا شوقي ومن اليمين تظهر المطربة عايدة الأيوبي، واليسار مطرب الراب أرسينك.


وكانت الشركة المنتجة طرحت البوستر والإعلان التشويقي الأول منذ أشهر ، استعدادًا لطرحه في عيد الفطر الماضي، إلا أنها استقرت على عرضه في الإجازة الصيفية الحالية، نظرًا لمناسبة الفيلم مع شريحة الشباب المهتم برياضة MMA والراب.


ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم  حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

 

فيلم خمس جولات  FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز،  إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.

 

خمس جولات الفنان محمد سامى ماجد المصري محمد سامى FIVE ROUNDS

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