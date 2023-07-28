بالحجاب.. مروان بابلو مفاجأة أولى حفلات كايروكي في المنارة

فاجأ مغني الراب مروان بابلو جمهور حفل كايروكي في المنارة مساء الخميس بالظهور في الحدث، والغناء برفقة أمير عيد على المسرح، بشكل غامض مرتدي نظارة شمسية وحجاب على الرأس.

‎وقد أقيم الحفل الأول يوم الخميس وتم خلاله تقديم العديد من أغنيات الفرقة القديمة بالإضافة إلى الألبوم الجديد «روما»، أغاني مسلسل ريفو لأول مرة مع الجمهور، بالإضافة إلى باقة متنوعة من أغانيهم المحببة للجمهور، فيما تقام الحفلة الثانية يوم السبت القادم وسط العديد من المفاجات المنتظرة.

‎وشهد حفل الخميس حضور مجموعة من الشخصيات العامة والفنانين، مع تفعيل خدمة تُطبق لأول مرة بالوطن العربي في عالم الحفلات الغنائية، حيث تتيح للجمهور الذي لا يستطيع أن يحضر الحفل "لايڤ" أن يحضرها " أونلاين" في أي مكان يتواجد به بالإضافة إلى التحكم في وضع الكاميرا لكيفية مشاهدة كايروكي على المسرح والجمهور الذي يحضر الحفل "لايڤ".

‎يذكر أن فريق «كايروكي» طرح مؤخرا ألبوم «روما»، والذي ضم 12 أغنية، وهم «ساموراي، زمن الكلام، جوني كاش، أنا نجم، بسرح وأتوه، روما، روبرتو، كوسارتيكا، متوحشنيش، جيمس دين»، إلى جانب أغنية «نفسي أحبك» بالتعاون مع سارة مول، ، و«تارانتينو» بالتعاون مع مغني الراب مروان بابلو.