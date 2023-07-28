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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج معتز التوني يحتفل بزفاف ابنة شقيقه| صور

صدى البلد

احتفل المخرج معتز التوني بزفاف ابنة شقيقه المستشار محمد التوني بحضور الإعلامي الكبير عمرو الليثي و مجموعة كبيرة من رجال الدولة ومنهم علاء فؤاد رئيس المجالس النيابية
ورئيس نادي القضاة سيد عبد المحسن ومساعدين وزارة العدل محمد عبدو صالح. 

إلى جانب حضور كل من  أساتذة كليه حقوق جامعه القاهره و مجموعة من أعضاء مجلس النواب و الشيوخ و اساتذة كليه الطب جامعه القاهره ومنهم الدكتور أحمد محمد طلعت. 


والد العريس المستشار هشام عبد المعطي عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات الجيزة، والعريس كريم هشام عبد المعطي وكيل النائب العام.

حرص المخرج معتز التونى على حضور جنازة والد الفنانة مى كساب للمشاركة فى تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بالشيخ زايد منذ يومين. 

وظهرت الفنانة مى كساب فى جنازة والدها وهى ترتدى طرحة بيضاء. 

وتوافد عدد من الفنانين لحضور مراسم تشييع الجثمان والد الفنانة مى كساب  فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر من الفنانين  أحمد فهيم الذى شاركها فى مسلسل “جعفر العمدة” مؤخرا وعفاف مصطفى ومنير مكرم ولقاء سويدان.

معتز التوني الم كريم هشام مجلس النواب محمد التونى محكمة جنايات الجيزة عمرو الليثي علاء فؤاد

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