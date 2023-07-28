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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تقدم مجموعة نقل حركة هجينة مدمجة للطرازات الأساسية

صدى البلد

ستقدم أستون مارتن نسخًا هجينة من المكونات الإضافية لكل طراز من طرازات السيارات الرياضية الأساسية في المستقبل، وذلك باستخدام تكنولوجيا من شركة مرسيدس-بنز في إطار التعاون بين الشركتين.

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أستون مارتن تقدم مجموعة نقل حركة هجينة مدمجة للطرازات الأساسية

أول سيارة PHEV لأستون مارتن هي سيارة فالهالا الفائقة، ومن المقرر أن يتم إصدارها في عام 2024 ، ولكن بعد ذلك اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا ، ستكون الإصدارات المكهربة من كل طراز في المجموعة "الأساسية" ، والتي تضم حاليًا Vantage و DB12 و DBS.

 

تم تأكيد الخبر عندما أعلنت أستون مارتن عن استراتيجيتها للمنتجات متوسطة المدى ، بعد النصف الأول المربح من عام 2023 حيث عززت الإيرادات والأرباح بشكل كبير.

أستون مارتن تقدم مجموعة نقل حركة هجينة مدمجة للطرازات الأساسية

في بيان مصاحب للتقرير المالي، أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة لورانس سترول: "ستبدأ رحلتنا الكهربائية مع فالهالا ، أول سيارة هجينة كهربائية فائقة السرعة لدينا ، ونحن نخطط لتوسيع نطاق PHEV لدينا إلى مركباتنا الأساسية ، والتي ستجسر رحلة العميل من ICE إلى BEV الكامل."

 

أكد Stroll لاحقًا لـ Autocar أن استراتيجية التهجين هذه تنطبق على جميع خطوط الطراز وستدعمها تقنية القيادة الكهربائية التي توفرها مرسيدس ، والتي وفرت المحركات وأنظمة المعلومات والترفيه لشركة أستون منذ عام 2016.

 

تم استخدام محرك V8 المشتق من مرسيدس والذي تستخدمه Vantage و DB12 و DBX بالفعل كأساس لنظام هجين في مرسيدس- AMG GT 63 E-Performance و Mercedes-AMG S63 E-Performance ، ومن المحتمل أن تنشر أستون تباين في هذا الإعداد في PHEVs الخاصة به.

 

وبطبيعة الحال ، تستخدم أستون بالفعل نسخة من هذا النظام في أول سيارة PHEV ، وهي محرك فالهالا المتوسط.

 

في السيارات الهجينة الفائقة من Mercedes-AMG ، يتم استخدام محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر بمحرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي للحصول على ناتج مشترك في منطقة 800 حصان وأكثر من 1000 رطل قدم من عزم الدوران.

 

تستخدم أستون مارتن بطاريات الليثيوم أيون 13.1 كيلو واط في الساعة في S63 و 6.1 كيلو واط في الساعة في GT 63 ، تعطي نطاقات كهربائية فقط تبلغ 21 و 8 أميال على التوالي.

 

ستستخدم أستون بلا شك حزمًا مختلفة لكل طراز من موديلاتها، ستكون الوحدة الأكبر منطقية في سيارة DBX SUV الأكثر تركيزًا على الرفاهية ، على سبيل المثال ، في حين أن البطارية الأصغر والأخف وزنًا قد تناسب سيارة فانتاج المكهربة.

PHEV vantage DB12 DBS فالهالا mercedes فانتاج

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