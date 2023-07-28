ايه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل حفله في مهرجان العلمين | فيديو

تألق الفنان أحمد سعد في حفله الذي أقيم مساء الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعدد من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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وظهر أحمد سعد بإطلالة صيفية مميزة، وغنى برفقة الجمهور عدد من أبرز أعماله الناجحة مؤخرا، منها ايه اليوم الحلو ده، وسع وسع، اختياراتي مدمرة حياتي، الملوك وغيرها.

وكانت قد قالت حبيبة عمر موفدة قناة إكسترا نيوز إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ مهرجان العلمين هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن أرينا العلمين ستستضيف فعاليات حفل الفنان أحمد سعد في الساعة العاشرة من مساء الخميس.

وأضافت "عمر"، في رسالة على الهواء عبر قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل: "منذ يومين، نشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه أنا هاجي أغني في العلمين الجديدة وأمشي".