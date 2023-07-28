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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ايه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل حفله في مهرجان العلمين | فيديو

أحمد سعد
أحمد سعد

تألق الفنان أحمد سعد في حفله الذي أقيم مساء الخميس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعدد من أشهر أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

وظهر أحمد سعد بإطلالة صيفية مميزة، وغنى برفقة الجمهور عدد من أبرز أعماله الناجحة مؤخرا، منها ايه اليوم الحلو ده، وسع وسع، اختياراتي مدمرة حياتي، الملوك وغيرها. 

وكانت قد قالت حبيبة عمر موفدة قناة إكسترا نيوز إلى مدينة العلمين الجديدة، إنّ مهرجان العلمين هو الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن أرينا العلمين ستستضيف فعاليات حفل الفنان أحمد سعد في الساعة العاشرة من مساء  الخميس.

 

وأضافت "عمر"، في رسالة على الهواء عبر قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل: "منذ يومين، نشر أحمد سعد مقطع فيديو عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيه أنا هاجي أغني في العلمين الجديدة وأمشي".

أحمد سعد اختياراتي مدمرة حياتي الإعلامية لما جبريل إكسترا نيوز حفل احمد سعد العالم علمين

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