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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نبأ سار.. أول تعليق من قائد فاجنر على انقلاب النيجر

قائد مجموعة فاجنر
قائد مجموعة فاجنر

أصدر يفجيني بريجوفين، الرئيس السابق مجموعة فاجنر الروسية الشبه عسكرية، أول تعليق على انقلاب النيجر الذي بدأ بحصار القصر الرئاسي في نيامي أول أمس الأربعاء.


ورحب بريجوفين، بالانقلاب في النيجر مؤكدا أنه "نبأ سار"، وفق تصريحاته الصوتية عبر قناة مجموعة فاجنر بموقع "تليجرام"، وأشاد في الوقت نفسه بالانقلاب العسكري في النيجر، وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام، وفق تعبيره.

 

جاء ترحيب رئيس فاجنر بالانقلاب في رسالة صوتية بثتها قنوات فاجنر على تليجرام، ولم يشر قائد فاجنر إلى أي تورط للمجموعة في الانقلاب، الذي وصفه بأنه "لحظة تحرير طال انتظارها من المستعمرين الغربيين".

 

وأوضح بريجوفين، أن "ما حدث في النيجر لم يكن سوى كفاح شعب النيجر مع مستعمريه، مع المستعمرين الذين يحاولون فرض قواعد حياتهم عليه وعلى ظروفه وإبقائه في الحالة التي كانت عليها أفريقيا منذ مئات السنين".

 

وكانت للمتحدث نفس النبرة المميزة وطريقة تحويل الجمل للغة الروسية، مثل قائد مجموعة فاغنر، رغم أن رويترز لم تتمكن من تأكيد هويته.

وعلى الرغم من إعلان الكرملين أن بريجوفين انتقل إلى روسيا البيضاء، إلا أنه ظهر خلال القمة الروسية الأفريقية المنعقدة حاليا في سان بطرسبورج، برفقة أحد المسئولين من أفريقيا الوسطى، المشاركين في القمة.

وقاد بريجوفين تمراد ضد الجيش الروسي، في 24 يونيو الماضي، لكن سرعان ما انتهى بعد توسط رئيس بيلا روسيا لوكاشينكو، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائد مجموعة فاجنر.

الانقلاب في النيجر الجيش الروسى بطرسبورج انقلاب النيجر مجموعة فاجنر الروسية

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