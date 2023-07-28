قائد انقلاب النيجر يطلب الدعم من الشعب والشركاء الدوليين

دافع الجنرال عبد الرحمن تشياني الذي قاد انقلابًا في النيجر، يوم الجمعة، عن التحرك العسكري الذي قاده ضد الرئيس محمد بازوم وطلب الدعم من أفراد الأمة والشركاء الدوليين.

بينما كان الجنرال عبد الرحمن تشياني يتحدث، عرَّفه التلفزيون الرسمي بأنه قائد مجموعة الجنود الذين نفذوا الانقلاب، وبدا أن ظهوره كان محاولة لإظهار أنه المسؤول.

قال تشياني، في الخطاب: "لم يعد بإمكاننا الاستمرار في نفس النهج حتى الآن، مع المخاطرة بمشاهدة الزوال التدريجي والحتمي لبلدنا". "لهذا السبب قررنا التدخل وتحمل المسؤولية".

وقال: أطلب من الشركاء التقنيين والماليين وهم أصدقاء النيجر فهم الوضع المحدد لبلدنا من أجل تزويده بكل الدعم اللازم لتمكينه من مواجهة التحديات.

تزايدت المخاوف من أن الأزمة السياسية التي تشهدها النيجر قد تؤدي إلى انتكاسة في قتال البلاد ضد الإرهابيين والمتطرفين وزيادة نفوذ روسيا في غرب إفريقيا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأسوشيتد برس، ورد أن فصائل مختلفة من جيش النيجر تتنازع على السيطرة منذ أن احتجز أفراد من الحرس الرئاسي محمد بازوم، الذي انتخب قبل عامين في أول انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا.

يُنظر إلى النيجر على أنها آخر شريك للغرب في جهود محاربة الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة وداعش في منطقة الساحل بأفريقيا، حيث تتنافس روسيا ودول غربية على النفوذ في الحرب ضد التطرف.

لدى فرنسا 1500 جندي في البلاد يقومون بعمليات مشتركة مع القوات المسلحة النيجرية، وساعدت الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى في تدريب قوات الدولة.

نفذ المتطرفون في النيجر هجمات على المدنيين والعسكريين، لكن الوضع الأمني العام ليس مروعًا كما هو الحال في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، وكلاهما أطاح بالجيش الفرنسي من البلاد.

إذا وصفت الولايات المتحدة عملية الاستيلاء بأنها انقلاب، فإن النيجر ستخسر ملايين الدولارات من المساعدات العسكرية.

لم يستقيل بازوم وغرد بتحد بأن الديمقراطية ستسود. ليس من الواضح من الذي يحظى بدعم معظم السكان، لكن مئات الأشخاص تجمعوا في العاصمة نيامي ورددوا هتافات لمجموعة فاجنر ولوحوا بالأعلام الروسية.

قال عمر إسحاق، أحد المتظاهرين، للأسوشيتد برس: "لقد سئمنا". سئمنا من استهداف الرجال في الأدغال، وسوف نتعاون مع روسيا الآن ".

قال أندرو ليبوفيتش، الباحث في معهد كلينجينديل، إن انتقادات تشياني لنهج بازوم وكيفية نجاح الشراكات الأمنية في الماضي ستثير بالتأكيد قلق الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي.

قال مسؤول عسكري غربي في النيجر، لم يكن مخولاً بالتحدث علناً إلى وسائل الإعلام، إنه يعتقد أن الفصائل العسكرية تتفاوض، وأن الوضع لا يزال متوتراً ويمكن أن يندلع العنف.

وفي حديثه في بابوا غينيا الجديدة، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانقلاب ووصفه بأنه غير شرعي وخطير للغاية على النيجر والمنطقة بأسرها.

وفي تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن ماكرون تحدث عدة مرات إلى بازوم وأن الزعيم المحتجز "بصحة جيدة".

يهدد الانقلاب بإعادة تشكيل مشاركة المجتمع الدولي بشكل صارخ مع منطقة الساحل. يوم الخميس، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن "التعاون الجوهري للبلاد مع حكومة النيجر مرهون بالتزام النيجر المستمر بالمعايير الديمقراطية".

قالت الولايات المتحدة في أوائل عام 2021 إنها زودت النيجر بأكثر من 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية وبرامج التدريب منذ عام 2012، وهو أحد أكبر برامج الدعم في إفريقيا جنوب الصحراء. أطلق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام مهمة تدريب عسكري بقيمة 27 مليون يورو في النيجر.

الولايات المتحدة لديها أكثر من 1000 من أفراد الخدمة في البلاد. وبعض القادة العسكريين الذين يبدو أنهم متورطون في الانقلاب عملوا عن كثب مع الولايات المتحدة لسنوات.

قال المسؤول العسكري الغربي إن الجنرال موسى سالو بارمو، قائد القوات الخاصة في النيجر، تربطه علاقة قوية بشكل خاص بالولايات المتحدة.

يعتبر هذا هو الانقلاب الخامس الذي تشهده النيجر ويسجل سقوط واحدة من آخر الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في منطقة الساحل.