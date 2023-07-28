عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

189.8 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية صافي بيع بقيمة 189.8 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي فيما سجل العرب الشراء بقيمة 25.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 96.09% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.91%.

وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8% والعرب 7.1% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليستقر عند مستوى 1.179.5 تريليون جنيه، مقابل 1.180.8 تريليون جنيه.

وأغلق إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مثيدة بالبورصة عند مستوى 17339 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.36%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعًا بنسبة 0.46% مغلقا الفترة عند 3516 نقطة، كما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 2.21% مغلقا الفترة عند 2875 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل انخفاضا بنحو 2.08% مغلقا عند 20910 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.29% مغلقا الفترة عند 5171 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 8.6 مليار جنيه وكمية التداول 2.886 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار وكمية تداول 2.544 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

أزمة جواز السفر تمنع وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة.. تفاصيل

شاهد.. أول رد فعل من مريم مصطفى بعد رفض الطعن المقدم ضد الأهلي

ترشيحاتنا

صورة صادمة من خالد الغندور بعد رباعية الزمالك في شباك المنستيري

البيان الختامي لقمة روسيا وأفريقيا يؤكد رفض سياسة العقوبات الأحادية

نتبرأ من عناصر الدعم السريع المنفلتين | حميدتي يعتذر للشعب السوداني

خططوا لعمليات تفجيرية.. باكستان تعلن اعتقال 10 إرهابيين

خسائر بمليار جنيه| موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال.. و"الأرصاد" تكشف طقس شهر أغسطس

رسميًا .. يايسله مديرًا فنيًا لـ الأهلي السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. أحدث إطلالة لغادة عبد الرازق في زفاف ابن شقيقتها

بكاش مايوه.. سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير على حمام السباحة

أسباب وأعراض فيروس التهاب الكبد وطرق علاجه

تحذير من تناول هذه الأطعمة في الصيف| اعرف السبب

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ