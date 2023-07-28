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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد رياض: سميرة أحمد منضبطة جدا.. وهذا رأيي في نادية الجندي

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

أكد الفنان محمد رياض أن  سميرة أحمد من الممثلات الكبار وصاحبة تاريخ كبير وتتمتع بالجدية ومنضبطة في العمل.

وأضاف محمد رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن نادية الجندي بسيطة جدا وتعشق شغلها ولديها نظام في عملها كما أنها  فنانة تستيقظ مبكرا وتمارس الرياضة حتى الآن.

وأشار رياض خلال اللقاء إلى أن المسرح لقاء حي بين الممثل والجمهور، كما أن بروفات مسرحية باب الفتوح استمرت عاما كاملا.

وأوضح رياض: أقرا قرآن وأدعية عند دخولي للمسرح خاصة أول يوم عرض، كما أن الفنان الراحل  يوسف شعبان كان صديقي وكان يحضر إلى المسرح مبكرا.

وكشف رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد وغيرها.

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

كما كشف رياض لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى ايقاف المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

كما فند رياض بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

كما وجه رياض رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.

يذاع برنامج بالخط العريض للإعلامية إيمان أبوطالب، على شاشة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.
 

محمد رياض سميرة أحمد إيمان أبو طالب نادية الجندي المسرح

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