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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بخرطوم وآلة حادة.. اعترافات مثيرة للمتهمين بالتخلص من عامل حدائق القبة

جثة
جثة

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخلص من عامل بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة.

وكلفت النيابة اطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل إلى ملابساتها.

أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال المتهم الرئيسي إن المجني عليه كان يسكن لديه ثم اكتشف اختفاء بعض الأثاث والمنقولات من الشقة قبل رحيله من المسكن، و أنه شك في المجني عليه فاصطحب صديقه المتهم الثاني وتوجها إليه ثم اصطحباه الي مسكن الأول.

كما أشار المتهمين الي أنهما في محاولة لاستخراج اعتراف من المجني عليه بسرقته المنقولات تعديا عليه بسلاح أبيض وخشبة فاحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجلى خطر قتلا عامل بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع (شقيق المتوفى، وآخر)، وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم، وعقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمان، وتبين أن لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأنه عقب إكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه واصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة " - خرطوم مياه - قطعة خشبية مدببة).

وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين القاهرة حدائق القبة الطب الشرعى امن القاهرة خرطوم

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