انتعاش السياحة الزراعية بنويبع.. والوافدون يستمتعون بالثمار الأورجانيك

يستمتع السياح بمجتمع حبيبه بنويبع بجمع الثمار من الخضراوات والفاكهة وكذلك اختيار اطباق السلاطة و الخضراوات والفاكهة والتي تزرع باستخدام السماد العضوي الطبيعي بمشاركة السكان المحليين بنويبع .

وقد شهدت السياحة الزراعية بنويبع انتعاشة كبيرة بعد التوسع في الزراعة الزيتون و المورينجا و الخضراوات والفاكهة الطبيعة من مانجو والنخيل البارحي و المجدول .

وقال ماجد السعيد رائد السياحة الزراعية بنويبع إن التنمية الحقيقية والسياحة المستدامة تبدا من الزراعة التي تمثل الغذاء الصحي وخاصة ان جنوب سيناء ارض طيبة صالحة للزراعة معظم المحاصيل مشيرا إلي إنه يقوم في الزراعة مستخدما السماد العضوي مشيرا إلي إن السياح يكونوا سعداء وهم يستمتعون بالمشاركة في الزراعة وكذلك وهم يقطفون الثمار ويصنعون اطباق السلاطة بايديهم .

وتابع السعيد ان مجتمع حبيبة اصبح مدرسة علمية و ينسق مع جهات بحثية وجامعات من اجل التقدم في الزراعة الطبيعية بالسماد العضوي مشيرا إلي إن هناك جامعات اوربيه اهتمت بتجربة حبيبه للسياحة الزراعية وكذلك المراكز البحثية والجامعات المصرية .

واضاف امجد رؤوف احد اصحاب المزارع الطبيعة بنويبع إنه بدا التوسع في الزراعة بنويبع وخاصة مع توفر المياه الجوفية من الامطار والسيول خلال فصل الشتاء مشيرا إلي إن السياح محبين للزراعة ويحبون مشاهدة الزراعة والمحاصيل المصرية وخاصة لو كانت طبيعة تعتمد علي السماد العضوي .

السياحة الزراعية بنويبع

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