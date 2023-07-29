تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن ورئيس النيجر المعزول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن الوزير أنتوني بلينكن، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس النيجر محمد بازوم، وأكد له "الدعم الثابت" للولايات المتحدة.

وقالت الخارجية في بيان لها إن "الوزير بلينكن أكد هاتفيا لرئيس النيجر أن واشنطن ستعمل على استعادة النظام الدستوري في بلاده".

وأمس الجمعة، قال الكولونيل في جيش النيجر أمادو عبد الرحمن على التلفزيون الرسمي، إن الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس الحرس الرئاسي، الذي أطاح بالرئيس هذا الأسبوع، هو الآن حاكم البلاد، مضيفًا أنه جرى تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات.

وحذّر الانقلابيون كذلك من "أيّ تدخّل عسكري أجنبي، "وما سينجم عن ذلك من عواقب، مشيرين إلى أن "بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة".