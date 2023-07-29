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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المسابقة الثقافية في دوري المعلومات للنشء بمراكز شباب بيلا بكفر الشيخ

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمركز شباب الكوم الطويل بمشاركة أعضاء مراكز الشباب، ضمن خطة نشاط إدارة تنمية النشء بالمديرية وتقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أهمية دور الفعاليات التثقيفية للنشء والشباب في تعزيز قدراتهم على البحث والقراءة في ظل تحديات العصر وعزوفهم عن الاهتمام بالقراءة كمصدر تثقيفي أساسي، واستبدالها باستيفاء المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي والتي في أحيان كثيرة تكون غير دقيقة، كما أن المسابقة تحقق الهدف الأهم وهو العمل في فريق من أجل الفوز على المنافس.

تجرى المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمراكز شباب كفر الشيخ بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا، وفرق العمل بمركز الشباب.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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