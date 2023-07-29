صدمة مدوية| حارس الزمالك السابق يعلن انتقال ابنته للنادي الأهلي

كشف نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق، عن انتقال كريمته "تمارا"، لاعبة كرة السلة، إلى صفوف الأهلي بشكل رسمي.

وقال “السيد” في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي د.إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن تمارا وقعت على عقود الانضمام إلى صفوف الأهلي، موجهًا الشكر إلى إدارة الأهلي على ثقتهم في قدرات تمارا.

وحول مستقبل نجله أحمد نادر السيد في الفترة المقبلة، أوضح الحارس الدولي السابق، أنه يملك العديد من العروض، والأمر يرجع للنواحي الفنية في المقام الأول.

ولفت إلى أن فوز الزمالك على اتحاد المنستيري، في أولى مبارياته ببطولة كأس الملك سلمان، أمر يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة.

وأفاد بأن اللعب ضد كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أمر يعطي الدافع للاعبي الزمالك للتعبير عن أنفسهم وبذل أقصى جهد في المباراة.