نائب وزير خارجية أمريكا السابق يكشف سبب تزويد تايوان بأسلحة دفاعية

قال جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا سابقًا، إن الولايات المتحدة تقدم الدعم لكل حلفائها في آسيا، وفي المنطقة برمتها، ومن بينها تايوان، واستراليا، خاصة في التعاون الدفاعي.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب بقناة القاهرة الإخبارية، أن الصين لديها سلوك هجومي، وسلوك عدواني، في المنطقة، تريد أن تبتز تايوان، وتهدد دول آسيا، وهي دول تتطلع لدعم عسكري، لذلك الولايات المتحدة تساعد تلك الدول.

وأوضح أن ما يحدث الآن، أنه لأول مرة الولايات المتحدة تزود تايوان بأنظمة الصواريخ، من أجل الدفاع عن نفسها كما فعلت ذلك مع أوكرانيا لتدافع عن نفسها ضد روسيا، لأن الصين تقدمت بالكثير من الأمور العدوانية ضد تايوان، والتي تهدد سيادتها، والكثيرون يتوقعون أن الصين تفعل بتايوان ما فعلته روسيا بأوكرانيا.

وأشار إلى أن زيارة وزير خارجية أمريكا للصين لم تثمر عن أي نتائج، والصين غير مستعدة للتعاون، ورفضت كل العروض الأمريكية من أجل التهدئة، وتستمر في سعيها لبسط نفوذها على كل حلفاء الولايات المتحدة، لذا على الولايات المتحدة أن تسلم أسلحة دفاعية لحلفائها، حتى لا تتم عمليات عسكرية ضدهم.