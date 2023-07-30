لميس الحديدي عن إخلاء الدرب الأحمر: مصر بلد لحم ودم مش أسفلت وكباري

قالت الإعلامية لميس الحديدي تعليقا على طلب محافظة القاهرة بإخلاء منطقة الدرب الأحمر إن مصر بها مرشح لليونسكو كيف نهدم مناطق الفن اليدوي، موضحة أن المنطقة بها كبار فناني التحف والنحت مثل محمد مندور وعزة فهمي لماذا نهدمها لمجرد توسيع الطريق.



وواصلت لميس الحديدي: “الفن أهم من الكوبرى والأسفلت، ليه عندنا كراهية لكل ما هو جميل، المقابر التراثية ومنطقة الدرب الأحمر الجميلة ومصر بلد لحم ودم وروح مش أسفلت وكباري”.



واستطردت لميس الحديدي عبر برنامجها “كلمة أخيرة“ الذي تقدمه على شاشة ON: ”في باريس بيلفوا حوالين الشجرة والتمثال والشوارع ضيقة”.



وتساءلت: "ليه عاوزين نغير روح مصر؟.. الريس تدخل لحل مشكلة المقابر بنفسه، مين هيحل مشكلة منطقة الدرب الأحمر؟.