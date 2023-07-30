أمريكية تنتحل صفة دكتورة لبيع الوصفات الطبية

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة للاشتباه في أنها طبيبة واستعارة رخصة طبية لأحد أفراد أسرتها لتوزيع الوصفات الطبية.

وبحسب صحيفة “يدلي ستار”، اتُهمت ماريا ماكبيرني ، 62 عامًا ، بممارسة الطب غير المرخص، والتزوير، والاحتيال في دعاوى الرعاية الصحية وثلاث تهم بتوزيع مادة خطرة خاضعة للرقابة.

وتأتي جرائمها عندما كانت توزع الوصفات الطبية وتتظاهر بأنها طبيبة محترفة لأكثر من عام ، وفقًا لمكتب المدعي العام في مقاطعة أوشن.

أمريكية تنتحل صفة طبيبة لبيع الوصفات الطبية

عالجت المحتالت المشتبه بها ماكبيرني المرضى في Shore Medical Associates في نيو جيرسي ، الولايات المتحدة ، لمدة 15 شهرًا من مارس 2022 إلى يونيو 2023 ، باستخدام اسم قريبها والترخيص كغطاء مزعوم.

يُزعم أن صاحبة الترخيص ، الدكتورة في ألمازون-كونديت ، وهي جراح مدني معين في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) ، استخدمت ترخيصها من قبل الفتاة البالغة من العمر 62 عامًا ، والتي قيل إنها أعطت وصفات طبية عندما لا يُسمح لها قانونًا بذلك.