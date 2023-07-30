السعودية الخضراء.. المملكة تسعى لتقليل الانبعاثات الكربونية

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية، أن المملكة تسعى لتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة وحماية البيئة عبر اتخاذها خطوات حثيثة لبناء مستقبل أكثر استدامة.



وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "حماية الغابات" - أنه خلال سنوات رؤية 2030، لم يكن اهتمام السعودية بالبيئة من حولها عادياً، وإنما كان نموذجاً دولياً استثنائياً لبلد يُدرك قادته جيداً خطورة التغير المناخي وتأثيراته الضارة على البشرية، ومن هنا وجهوا بوصلة الاهتمام لتوثيق التعاون الدولي، من أجل تفعيل العيش في بيئة آمنة وسالمة، وخالية من الملوثات، لذلك أعلنت المملكة عن 3 مبادرات بيئية مهمة، وهي: "الرياض الخضراء" و"السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر".



وأشارت إلى أنه في إطار مبادرة "السعودية الخضراء" أيضاً، تحظى الخطة الاستراتيجية للغابات في المملكة باهتمام نوعي، باعتبارها من مشروعات برنامج التحول الوطني، وإحدى المبادرات المهمة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الذي درس أبعاد الخطة، واستعرض الوضع الراهن لغابات السعودية، ورؤية قطاع الغابات حتى 2030 وما بعده، وآلية تطوير نُظُم المحافظة على الغابات، وإدارتها بطريقة مستدامة، توائم الالتزامات الوطنية والدولية المتعلقة بهذه المسألة.