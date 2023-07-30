منتخب المغرب يخطف انتصارا تاريخيا من كوريا الجنوبية في مونديال السيدات

حقق منتخب المغرب انتصارا تاريخيا على كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب هيندمارش في أستراليا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات.

جاء هدف منتخب المغرب والمباراة الوحيد عن طريق اللاعبة إبتسام جرايدي في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.

ويعد هذا أول انتصار عربي في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم للسيدات.

وكان منتخب تلقى هزيمة قاسية أمام ألمانيا بسداسية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للسيدات.

ترتيب مجموعة المغرب:

1- ألمانيا - 3 نقاط (لعب مباراة)

2- كولومبيا - 3 نقاط (لعب مباراة)

3- المغرب - 3 نقاط (مباراتين)

4- كوريا الجنوبية - 0 نقاط (مباراتين)