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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدفيديف يهدد باستخدام الأسلحة النووية في حال نجاح هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية

صدى البلد

 هدد نائب رئيس مجلس الأمن الروس   مدفيديف، اليوم /الأحد/، باستخدام الأسلحة النووية في حال نجاح هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية بدعم من الناتو.


وقال مدفيديف حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم"، "لو تصورنا أن هجوم عصابات بانديرا الأوكرانية نجح بدعم من الناتو، وتمكنت من الاستيلاء على جزء من أرضنا، فسنضطر عند ذلك، بموجب قواعد المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 06/02/2020 لاستخدام الأسلحة النووية، وببساطة لن يبقى لدينا أي مخرج آخر".


وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه يجب أن يتضرع أعداء روسيا للرب لكي يوفق المقاتلين الروس في مهمتهم، لأنهم لا يسمحون باشتعال نيران الحرب النووية العالمية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية بتصديها للهجوم المضاد من جانب العدو الجماعي، تدافع عن أرض روسيا وعن مواطنيها.
وأعرب مدفيديف عن ثقته، بأن القوات المسلحة الروسية، تقوم خلال ذلك بمنع اندلاع نزاع عالمي، مقدما التهنئة بمناسبة حلول يوم القوات البحرية الروسية.

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