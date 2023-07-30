تنفيذي الشرقية يشدد على ترشيد استهلاك الكهرباء والاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الدور الثاني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بفصل التيار الكهربي عن اللوحات الاعلانية المضيئة مع تخفيض إنارة المساجد والشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية حفاظا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني واللواء وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بمتابعة مواعيد غلق المحال والمولات التجارية والورش الحرفية وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلا لن أقبل التهاون في تنفيذ التعليمات الصادرة بترشيد استخدام الكهرباء والطاقة وعلينا جميعا التوجه نحو زيادة الوعى المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

شدد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات بالالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بأن يقوم الموظفون في الأماكن التي لا تتعامل مع المواطنين بالعمل من المنزل (أون لاين) وذلك يوم الاحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس القادم ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

وخلال الاجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية بتقديم تقرير دوري عن المشتريات الخاصة بكل جهة وذلك لمتابعة نسب الإنجاز بالعمل وتذليل كافة المعوقات لتقديم خدمه جيدة للمواطنين.

كلف المحافظ وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الدور الثاني وتهيئة الأجواء المناسبة امام الطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر متمنيا لجميع أبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة الإعلانات الخاصة بالعيادات والمراكز الطبية والتأكد من حصول أصحابها على الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء والالتزام بالشكل المحدد من حيث اللون والمقاس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مشددا على استمرار حملات إزالة اللافتات والاعلانات المخالفة بالشوارع والميادين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.