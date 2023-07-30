تفاصيل اللقاء الحواري الأول "الشباب صناع القرار" بالفيوم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالفيوممديرية الشباب والرياضة بالفيوم، بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ، فعاليات مبادرة الشباب صناع القرار ،والتى تنظمها الإدارة المركزية لتمكين الشباب ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك تحت شعار أنت بداية الحكاية "الشباب صناع القرار" .... ملتقي اللقاء الحواري الأول "الشباب صناع القرار" بمحافظة الفيوم الأحد 7/30 /2023م

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية و التنمية والدكتور حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة و الصناعة السابق ، ومساعد رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة ، والدكتور محمود الجلاب منسق عام القادة بالفيوم ، والدكتور أحمد سالم أمين مساعد مؤسسة القادة للعلوم الاداريه والتنمية بالفيوم ، ونواب المنسق العام و منسقي المدن و رؤساء اللجان و نواب المؤسسة بالمحافظة ،وفريق العمل المشرف على اللقاءات الحوارية بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم.

افتتح اللقاء بكلمة الدكتور أحمد الشريف، والتى بدأها بالترحيب بالضيوف، ورسالة شكر للدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم ، وذلك للتعاون المثمر والبناء بين الشباب والرياضة بالفيوم ومؤسسة القادة للعلوم الاداريه والتنمية ، كما قدم الشكر للشباب المشاركين فى اللقاء.

وخلال كلمته أكد على أن تمكين ومشاركة الشباب فى صنع القرار يعد ركيزة أساسية نحو بناء الجمهورية الجديدة حيث حرصت القيادة السياسية على تدشين جسور للحوار مع الشباب وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية فى مختلف المجالات ،إدراكا لدورهم الفعال والحيوى فى جهود التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات ، من أجل أستثمار طاقتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة٠

كما استعرض إنجازات مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية ، الداعمة للوطن ، وشركات المؤسسة الناجحة مع وزارة الشباب والرياضة، فى دعم شباب مصر وصقلهم بالمهارات القيادية والإدارية والمهارية اللازمة.



وخلال كلمة الدكتور احمد الشريف رئيس مجلس امناء مؤسسة القادة للعلوم الادارية و التنمية وجه الشكر للدكتور أشرف صبحى لدعمه الدائم للشباب واحتضان كافة المبادرات و المشروعات و البرامج التى تعمل على زيادة الوعى لدى الشباب

وأضاف الشريف، أن الشراكة الاستراتيجية التى تجمع وزارة الشباب و مؤسسة القادة تصب فى صالح المواطن المصرى وفى القلب الشباب الذى يعتبر اهم ما يميز الدولة المصرية.

ونوه باستمرار هذه الشراكة بما يساعد على تأهيل وتمكين الشباب كما وجه الشكر الى دكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب و دكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات و تطوير الاعمال على الدعم المستمر لنجاح المشروع القومى.

وفي كلمته أشار الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم ، إلى إهتمام الدولة المصرية بالشباب ، ودعم الشباب فى جميع المجالات، مشيرا إلى توجيه رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ثم تحدث اللواء حافظ محمود حسن الحوار مع المشاركين من الشباب لمناقشة الأفكار والمقترحات المقدمة منهم فى العديد من القضايا التى تواجه الدولة المصرية ، والتى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومى المصرى.

وأدار اللقاء نخبة من الخبراء والمتخصصين فى الاقتصاد والادارة والتنمية والتكنولوجية.

جدير بالذكر أن قطار المبادرة انطلق من مختلف المحافظات ووصل اليوم الي محافظة الفيوم.