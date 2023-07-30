انطلاق المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمراكز شباب كفر الشيخ .. صور

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمشاركة أعضاء مراكز الشباب التابعة للإدارة، ضمن خطة نشاط إدارة تنمية النشء بالمديرية وتقدمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ إن مثل هذه المسابقات الثقافية تهدف إلى تشجيع التنافس الثقافي والمعرفي وتشجيع البحث والاطلاع والحث على القراءة وبث روح النشاط والتعاون لدى الطلائع، وتعد من أبرز الأنشطة الثقافية التي تسهم في إثارة الاهتمام بمتابعة الأمور الثقافية وتتبع معلومات محددة للوصول إلى أجوبتها وتحقيق الفوز على المنافسين.

تجرى المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمراكز شباب كفر الشيخ بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفتحي جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وفرق العمل بالإدارة ومراكز الشباب.

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