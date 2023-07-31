 المطرب المحجب ..أغرب إطلالات مروان بابلو واعتزاله وعودته للغناء مرة ثانية

تصدر مغني الراب مروان بابلو محركات البحث جوجل بعد ظهورة الاخير في حفله الغنائي بمركز المنارة والذي ظهر فيه مرتديا حجاب ونظارة شمس.

مروان بابلو بالحجاب امام الجمهور

أثار مطرب الراب مروان بابلو، حالة كبيرة من الجدل في أحدث حفلاته الغنائية التي أحياها في قاعة المنارة، حيث ظهر أمام جمهوره، مرتديًا حجاب رأس أسود اللون.

وتعد هذه، هي المرة الثانية التي يظهر فيها مروان بابلو، مرتديًا غطاء الرأس (طرحة) في حفلاته الغنائية أمام الجمهور، فقد ظهر من قبل مرتديًا حجاب بني اللون.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.