عبدالمنعم السيد: روسيا تعتبر أفريقيا امتدادا اقتصاديا لها.. وتستهدف زيادة التبادل التجاري

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن القمة الأفريقية الروسية انعقدت الخميس الماضي وسط أجواء وأحداث جيوسياسية واقتصادية بالغة التعقيد خاصة بعد الحرب الروسية الاوكرانية و ردود الفعل الدبلوماسية الافريقية والعالمية على الغزو الروسي لاوكرانيا

و انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي وكذلك انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب وتأثير ذلك علي الدول الأفريقية في ظل انخفاض الامن الغذائي بالقارة الأفريقية وسيكون له تأثير علي العلاقات الافريقية الروسية.



وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"أن القمة ناقشت صادرات موسكو من الحبوب والأسمدة خاصة بعد انسحاب روسيا من اتفاق التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد سريانه لمدة عام بحجة أن شروط روسيا لتمديد الاتفاق تم تجاهلها وايضا تطوير الصناعة والبنية التحتية الحيوية في القارة السمراء، ومشاريع رقمية بالدول الأفريقية، وتطوير مشاريع الطاقة والزراعة والتعدين، وضمان الأمن الغذائي، ضمن قضايا أخرى.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن روسيا سعت في هذه القمة زيادة وتحسين العلاقات الروسية الافريقية حيث بلغ حجم التعاون الاقتصادى التجاري بين روسيا وأفريقيا 20 مليار دولار وتستهدف موسكو زيادتها لبناء علاقات جيدة مع دول القارة.

وذكر السيد، أن روسيا تعتبر أفريقيا امتداداً اقتصاديا وليس استراتيجياً فقط ،حيث يعمل في القارة عدد كبير من الشركات الروسية خاصة في مجال التعدين ومجال الصناعة وكذلك مجال الطاقة النووية وبلغ حجم التجارة البينية بين روسيا وأفريقيا في السنوات الأخيرة حوالي 20 مليار دولار سنوياً حتي عام 2021 ولكن في عام 2022 انخفض حجم التبادل التجاري الي 18 مليار دولار بسبب الحرب الروسيه الاوكرانية وبلغت الاستثمارات الروسيه المباشرة أكثر من 40 مليار دولار مع عدد من الدول الأفريقية، بخلاف المساعدات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إلغاء ديون بأكثر من 20 مليار دولار".

13 مليار دولار صفقات خلال القمة

وكان أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي أعلن أن حجم الصفقات المبرمة خلال القمة الروسية الأفريقية بلغ 13 مليار دولار، مشيراً إلى أنه شارك في فعاليات المنتدى أكثر من 104 دول وكيانات أجنبية، إلى جانب الدول الأفريقية.