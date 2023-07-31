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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إلغاء كلمتى الزوج والزوجة من القانون ... فما الحكاية

صدى البلد

خطوة غير متوقعة دأب عليها مجلس النواب الأمريكي بتقديم أحد نوابه مقترحا أثار جدلا واسعا بعدما اقترح أن يلغى من القانون كلمتي الزوج والزوجة.

في التفاصيل، أفادت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي تقدم بمقترح لإلغاء مصطلحي «الزوج» و «الزوجة» من القانون الفيدرالي الأمريكي واستبدالهما بكلمة «شريك».

وفي رده على هذا المقترح سخر النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، جيمس كومر، في حديث لشبكة فوكس نيوز من « بعض النقاشات في الكونغرس باعتبارها مثيرة للضحك» مضيفا أن «الديمقراطيين لا يقاتلون من أجل وظائف أفضل في الولايات المتحدة ولا من أجل حدود آمنة، إنهم يقاتلون من أجل إرضاء طارئ يساري متطرف يستولي على الحزب الديمقراطي هنا في واشنطن».

 

بدورها وصفت النائبة الجمهورية عن ولاية كارولينا الجنوبية نانسي ميس، المقترح بأنه «هراء» ، معتبرة أن هذه الخطوة هي «محاولة لمحو الأنوثة.»

وكانت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا جوليا براونلي قد تقدمت في 14 يوليو الجاري بمقترح لتعديل قانون «المساواة في الزواج» في مسعى منها لإلغاء مصطلحي «الزوج» و «الزوجة» الواردين في عدد من القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة.

 

وفي حال إقراره سيزيل القانون المقترح، المصطلحات الواردة في القوانين الأمريكية الحالية ويستبدلها بكلمات محايدة بين الجنسين مثل «الشريك» أو «الشخص المتزوج».

 

كما سيلغي مشروع القانون الجديد استخدام كلمتي “الزوج والزوجة» و «الزوجة السابقة» لتحل محلهما عبارتا «شريكين متزوجين» و«شخص كان متزوجًا ولكنه لم يعد».

 

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