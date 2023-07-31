الثلاثاء .. الإنتاج الثقافي يحتفل بذكرى ثورة يوليو برئاسة المخرج خالد جلال

يقام يوم الثلاثاء المقبل بساحة الهناجر في الساعه ٨ مساء برعاية وزير الثقافه دكتور نيفين الكيلانى، احتفالية بالتنسيق مع الأنتاج الثقافي لتمجيد ذكرى ثورة يوليو برئاسة المخرج خالد جلال.



سيتم تقديم حفل جديد يضم كوكبة من الفائزين في مسابقة انا المصرى بمناسبة ثورة يوليو التي شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر.

يشارك في الاحتفالية كل من المطربات والمطربين: أميرة رضا، منار الشاذلي، مؤمن خليل، أحمد شرف، ومحمد سراج، بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت إشراف الفنان حاتم عزت، ليعيش جمهور الهناجر مع باقة متنوعة من أشهر الأغنيات الوطنية التي أثرت وجدان المستمع المصري والعربي.

‎وقال المخرج خالد جلال، إنه تقرر مد فترة استقبال الأعمال المشاركة فى الموسم السادس من مسابقة " أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، حتى منتصف أغسطس بدلا من أول أغسطس، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة فى المسابقة، ودعما لأصوات الشباب الموهوب.

‎وتجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين- التأليف- التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

‎شروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد على ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد على ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.

‎للمشاركة فى المسابقة، يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية "كلمات - لحن - غناء" بصيغة MP3، ويتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك،