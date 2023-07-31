أفضل هدية لابنك في الثانوية.. ملك الفئة المتوسطة من Oppo أوبو بسعر مناسب

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، يسعى الأهل لمهاداة أبنائهم المتفوقين بهدية مناسبة تعبيرا عن الجهد الذي بذلوه على مدار السنة، ويعد شراء هاتف ذكي بمواصفات مميزة من أفضل الهدايا وأقيمها للطلبة.

ويبحث الكثيرون عن هاتف ذكي بواصفات جيدة مع سعر مناسب للطبقة المتوسطة، حيث تقدم هواتف الفئة المتوسطة ميزات كثيرة للغاية تجعلها تقترب من هواتف "الفلاجشيب" الرائدة، ولكن مع ذلك تحافظ على عنصر السعر المناسب.

ومن بين أفضل هواتف الفئة المتوسطة الموجودة يأتي هاتف Oppo Reno 6 من شركة أوبو الصينية، والذي تم إطلاقه مؤخرا، حيث يقدم الهاتف قدرات ممتازة مع شاشة وكاميرا مميزة وأيضا مع بطارية كبيرة ومعالج قوي من شركة كوالكوم.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 6 في السوق المصرية بسعر يبدأ من حوالي 8 آلاف و920 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، وقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتقنية +HDR10، ومحمية بطبقة حماية قوية من زجاج Corning Gorilla Glass 5، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وألوان الأسود والأزرق.

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 6 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية تأتي مع مستشعر IMX 766 من تصنيع شركة سوني اليابانية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 6 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية بدقة تصنيع 8 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 13.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 6 على بطارية بقوة 4310 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات.