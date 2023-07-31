عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس جامعة الأزهر يسلم شهادات الاعتماد لعدد من الكليات

صدى البلد

كرَّم مجلس جامعة الأزهر عددًا من كليات الجامعة الحاصلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد.

وقدم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر لعمداء  وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكليات الحائزة على شهادات الاعتماد، وللدكتور علاء عشماوي، رئيس هيئة الجودة والاعتماد، وللدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة للتعليم الأزهري؛ لحسن تعاونهم مع الجامعة.

وقام رئيس الهيئة بتسليم الشهادات للسادة العمداء: الدكتور عبدالفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم، والدكتور نبيل زاهر، عميد كلية أصول الدين والدعوة المنصورة، والدكتور عادل طنطاوي، عميد كلية اللغة العربية المنصورة، والدكتور محمد البيومي، عميد كلية أصول الدين الزقازيق، والدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة بالقاهرة، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور محمد مهنى، عميد كلية الهندسة بنين.

جامعة الأزهر مجلس جامعة الأزهر سلامة داود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

أخبار التعليم.. الناجح يرفع إيده| ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 ..وموعد بدء تنسيق المرحلة الأولي

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على صدى البلد| درجاتك هنا

وزير التعليم : أعدنا تصحيح بعض أوراق الثانوية العامة تأكيدا لنزاهة النتيجة

بشرى من التعليم العالي بـ تنسيق الجامعات 2023 لهؤلاء الطلاب

وزير التعليم : ماحدش جاب 100% لان امتحانات الثانوية العامة كانت "حقيقية"

ترشيحاتنا

الرابع على الثانوية العامة: عالجت أخطائي خلال الدراسة أولا بأول

ننشر جدول انقطاع الكهرباء في محافظة أسيوط

السفير الإيراني لدى السعودية: العمل مع المملكة سيعود بالنفع على المنطقة ومحيطها

الحر راجع.. ظهور صادم لبقع شمسية بمقدار الضعف

تنسيق الجامعات 2023 .. الحدود الدنيا لكليات 2022 بالدرجات لطلاب علمي علوم

هتلحق كليات القمة ولا لأ؟ اِعرف الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مقرمشات البصل الأخضر| بأسهل الخطوات

المفاجآت تتوالى .. خبر سعيد للأهلاوية بشأن غرامة 2 أغسطس على كهربا

فى أحضان صديقها .. إطلالة صادمة لـ ابنة عمرو دياب

فوائد البلح... ماذا يحدث للجسم عند تناوله| مفاجأة

فيديو

أنا المظلوم ومضحوك علي .. والد الشيف بوراك يسخر من ابنه

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ