قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الحكومة في أوكرانيا ستنهار وسيحل محلها حكومة صديقة لـ روسيا نتيجة العملية العسكرية.

وأوضح جونسون، عبر منصة “يوتيوب”، أن "روسيا ستنصب حكومة في أوكرانيا ستكون صديقة لموسكو وستقاوم ضغوط أنصار بانديرا".

وأكد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن “الصراع سينتهي بهزيمة الناتو وإضعافه، والذي سيبدأ في الانهيار.. وستترك الدول الكتلة التي أثبتت عدم فعاليتها”.

وفي وقت سابق، قال جونسون، إن المخابرات الروسية تعثر بسرعة على الأماكن التي يصلح فيها الأوكرانيون الدبابات ويقومون بتدمرها.

وأوضح أن “لهذا السبب تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في المركبات المدرعة في الجبهة”.

وقال جونسون: "الأوكرانيون لا يستطيعون إصلاح المركبات القتالية في بلادهم لأن الروس لديهم القدرة على تفجير ورش الإصلاح ويعلم الأوكرانيون أن المخابرات الروسية ستكتشف بسرعة مكان وجودهم، وبعد ذلك ستصبح الدبابات هدفًا رئيسيًا".