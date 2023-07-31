قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن التجنيد الإجباري في القوات المسلحة الأوكرانية وسجن الأوكرانيين الذين لا يريدون أن يكونوا حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيؤديان إلى ثورة.

وحذر سوسكين، من أن "هذا لن ينتهي بشكل جيد.. كل الظروف للثورة تنضج في أوكرانيا".

وقال: “حوّل زيلينسكي البلاد إلى "معسكر اعتقال"، وسجن الأوكرانيين لرفضهم الخدمة في جيشه والموت في ساحة المعركة”.

وجادل سوسكين، بأن عدد السجناء السياسيين في أوكرانيا هو الآن الأكبر في أوروبا، وإذا لم يغير نظام كييف سياسته بشأن تجنيد الأشخاص في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا، فستنتظره عواقب وخيمة.

وفي وقت سابق، قال سوسكين، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يواجه حربًا أهلية إذا استمر في تولي السلطة بشكل غير قانوني في البلاد.

وقال سوسكين، على قناته على يوتيوب: "إذا تحركوا في نفس الاتجاه، فإنهم يتجهون نحو حرب أهلية".

وأشار إلى أن زيلينسكي يواصل بشكل غير قانوني تولي السلطة في البلاد، لأن الأحكام العرفية التي أدخلها لا تسمح بإجراء انتخابات عامة في الولاية.