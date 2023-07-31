ضربة لـ زيلينسكي.. مرشح رئاسي أمريكي يصدم أوكرانيا بتصريحات غير مسبوقة

قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، فيفيك راماسوامي، إن الصراع في أوكرانيا، الذي تنفق الولايات المتحدة عليه مبالغ ضخمة، لا يؤثر على الأمريكيين بأي شكل من الأشكال، على عكس الوضع على الحدود مع المكسيك.

وقال راماسوامي، في بودكاست “بريكنج بوينتس”، إن الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والتي من خلالها يدخل المهاجرون إلى البلاد ويتم نقل المخدرات، سيؤثر على الحكومة المكسيكية لحل قضية أمن الحدود، بينما ذكر أوكرانيا.

وشدد على أنه "هناك فرق جوهري بين الوضع مع عصابات المخدرات وأوكرانيا. ما يحدث في أوكرانيا لا يؤثر على الأمريكيين هنا على الأراضي الأمريكية. ما يحدث مع عصابات المخدرات المكسيكية في المكسيك له تأثير".

ونشر راماسوامي، جزء من البودكاست عبر حسابه علي تويتر، مصحوبًا بعبارة أن الولايات المتحدة تنفق أموالًا على حماية "الحدود الخارجية" في حين أنها يمكن أن تستخدمها لحماية نفسها.

وفي وقت سابق، قال راماسوامي إنه يتعين على الولايات المتحدة إبرام اتفاق مع القيادة الروسية بشأن رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.