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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدون روسيا.. الصين والهند والبرازيل تشارك في محادثات السلام بشأن أوكرانيا بالسعودية

السعودية وأوكرانيا
السعودية وأوكرانيا

أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن دبلوماسيين سعوديين، اليوم الإثنين، أن البرازيل والهند والصين تلقوا دعوات لحضور محادثات السلام بشأن أوكرانيا بمشاركة ممثلين عن الدول الغربية والنامية، والتي ستعقد في المملكة العربية السعودية في أوائل أغسطس.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ممثلي الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكذلك البرازيل والهند والصين مدعوون لحضور الاجتماع.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أنه لم يتضح بعد من سيشارك بالضبط في المفاوضات، مشيرة إلى أن روسيا لم تتم دعوتها إلى هذه المفاوضات.

ومن جانبها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المملكة العربية السعودية ستستضيف قمة سلام في أوائل أغسطس، في محاولة لإيجاد طريقة لبدء المفاوضات.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن القمة ستعقد في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

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