عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي بكفر الشيخ

وفاة شاب
وفاة شاب

سادت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية إبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، عقب وفاة ابن القرية محمود إبراهيم عنتر، طالب بكلية الزراعة، إثر تعرضه لحادث أليم عند قرية نصف ثان إبشان على طريق «بيلا / الكراكات».

طمعاً في أمواله.. جزار ينهي حياة متسول بكفر الشيخ| تفاصيل صادمة

قافلة طبية في مركز شباب خليج بحري بكفر الشيخ.. صور

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى دفتر عزاء ينعى هذا الشاب الذي راح ضحية حادث مركبة توك توك مع سيارة ملاكي، مشيرين إلى أنه كان مشهوداً له بالأدب الجم ودماثة الأخلاق وجاء نبأ وفاته كالصاعقة المدوية على الجميع.

وشهد طريق «بيلا /الكراكات»، حادثاً بين مركبة توك توك وسيارة ملاكي، عند قرية نصف ثان إبشان «العزبة الحمراء»، ما أدى إلى إصابة شخصين بينهما محمود إبراهيم عنتر، وجرى نقله إلى المستشفى العام، لكنه توفي أثناء إسعافه ومحاولة إنقاذ حياته، متأثراً بإصابته.

التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا المستشفى العام حادث تصادم حادث أليم ضحية حادث طريق بيلا صفحات التواصل الاجتماعى صفحات التواصل كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

بسبب الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف..شقيقة وجدي العربي: مايستاهلش يكون أخويا

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

جنة الرضوان.. أحد علماء الأزهر يبشر حسن يوسف وزوجته بمصير نجلهما

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. مفاجأة بشأن الحد الأدنى للقبول بالجامعات |فيديو

بيراميدز ينهي اتفاقه مع لاعب من العيار الثقيل.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

جامعة كفر الشيخ تعقد دورة تدريبية لتأهيل سفراء التميز للكليات.. صور

ننشر نتائج لقاءات الأسبوع الثاني بدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى.. صور

كفر الشيخ .. انطلاق المسابقة الثقافية فى دورى المعلومات للنشء بمراكز شباب قلين

محافظ كفر الشيخ يكرم أوائل دورات التنمية المحلية وفريق عمل مركز استدامة

محافظ كفر الشيخ يسلم شهادات اعتماد مدربي مركز استدامة للتدريب والتطوير.. صور

توزيع الزي الرياضي على المشاركين في مبادرة «نتوحد من أجلهم» بكفر الشيخ

انطلاق المسابقة الثقافية في دوري المعلومات بمراكز شباب كفر الشيخ .. صور

ترشيحاتنا

أسامة حسن: الزمالك سيضم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وناصر ماهر

يحلان أزمات الدولة الاقتصادية.. حكاية مشروعين تنفذهما روسيا على الأراضي المصرية

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء الشباب أمام الزمالك

توفير فرص الالتحاق بنظام التعليم لأبناء الجاليات المصرية بجميع دول العالم

بالأرقام.. الحكومة الفلسطينية تعلن رفع أسعار المحروقات بداية من أغسطس

كان بيعوم كويس جدا.. عفاف شعيب تعلق على وفاة ابن حسن يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصباحية.. حياة عريس في خطر بعد تعرضه لهذا الموقف بـ أمريكا

أهمها الليمون وزيت الزيتون.. طريقة تطويل الأظافر بوصفات طبيعية

شاهد عشرات اللاجئين ينامون على أرصفة نيويورك.. ما القصة؟

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

فيديو

اعتزل فى سن19 عاما.. مغامرات محمد رياض مع كرة القدم وسر ابتعاده وعلاقته بهادى خشبة

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ