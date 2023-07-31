مصرع شاب في حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي بكفر الشيخ

سادت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية إبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، عقب وفاة ابن القرية محمود إبراهيم عنتر، طالب بكلية الزراعة، إثر تعرضه لحادث أليم عند قرية نصف ثان إبشان على طريق «بيلا / الكراكات».

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» إلى دفتر عزاء ينعى هذا الشاب الذي راح ضحية حادث مركبة توك توك مع سيارة ملاكي، مشيرين إلى أنه كان مشهوداً له بالأدب الجم ودماثة الأخلاق وجاء نبأ وفاته كالصاعقة المدوية على الجميع.

وشهد طريق «بيلا /الكراكات»، حادثاً بين مركبة توك توك وسيارة ملاكي، عند قرية نصف ثان إبشان «العزبة الحمراء»، ما أدى إلى إصابة شخصين بينهما محمود إبراهيم عنتر، وجرى نقله إلى المستشفى العام، لكنه توفي أثناء إسعافه ومحاولة إنقاذ حياته، متأثراً بإصابته.