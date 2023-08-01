دعاء اليوم 14 محرم.. يعوضك عن كل ما أحزنك ويبدله بفرح

نشهد ثاني الأيام البيض اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من محرم لعام 1445 هجريًا، بما يعني أنه حان موعدنا من الفرج والسعادة والتي تتحقق من خلال دعاء اليوم 14 محرم ، وقد بدأ وقته منذ ساعة مع أذان الفجر ويمتد إلى المغرب، ونظرًا لأن هذا اليوم يجمع بين بركتي ثاني الأيام القمرية الذي داوم النبي -صلى الله عليه وسلم- على صيامها وكذلك أنه من أيام شهر المحرم وهو من الأشهر الحُرم ، كل هذه الأسباب تجعل دعاء اليوم 14 محرم من أهم الأدعية المستجابة التي لا ينبغي لعاقل تفويتها أو الاستهانة بها، فهو السبيل للنجاة من كروب الدنيا ومصائبها، كما أن دعاء اليوم 14 محرم يعد خير اتباع لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أوصانا بتحري أوقات الاستجابة واغتنامها بالدعاء.

دعاء اليوم 14 محرم

يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا.

2. اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

3. اللهم لا تخرجنا من يومنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

4. يا من قلت للشيء كن فيكون، اللهم غير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

5. اللهم اقسم لي في هذا اليوم خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

6. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

7. اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.

8. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻟﻴﺴﺮ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺴﺮ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻭﺍﻟﺴَﻌﺎﺩﺓ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺰﻥ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺖ، ﻭﺍلإﺟﺎﺑﺔ ﻟﻤﻦ ﺩﻋﺎﻙ يالله يا كريم.

9. اللهمّ يا مجيب الدّعاء، يا مغيث المستغيثين، يا راحم الضّعفاء أجب دعوتنا، وعجّل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الرّاحمين.

10. اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا.

دعاء اليوم الرابع عشر من محرم