عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش يعين العميد علاء السعدني مديرا للكرة

العميد علاء السعدني
العميد علاء السعدني

قررت إدارة نادي طلائع الجيش تعيين العميد علاء السعدني مديرا للكرة في الجهاز الفني للفريق والذي يستعد لبدء الموسم المقبل.

ويتمتع العميد علاء السعدني بالخبرات الكبيرة والتي اكتسبها نتيجةً عمله في نادي حرس الحدود لاكثر من ٦ سنوات.

ويعقد العميد علاء السعدنى في هذه الآونة سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجهاز الفني والإداري للفريق للترتيب للمرحلة المقبلة سواء من الناحية الفنية واستعدادات فترة الاعداد للموسم الجديد أو من ناحية الصفقات الجديدة وملف الراحلين والمعارين.

واكد العميد علاء السعدني انه سيبذل كل جهوده لتحقيق اهداف النادي وتسخير كل خبرته لخدمة هذا الكيان موجها خالص شكره لادارة النادي .


وقال إن الفريق يستعد بشكل جيد للموسم الجديد بالشكل الذي يليق بمكانه وحجم طلائع الجيش.


وقال انه سعيد بهذه الخطوة وبثقة ادارة النادي مؤكدا ان الفريق يمتلك طموحات كبيرة واهداف مختلفة هذا الموسم.

طلائع الجيش علاء السعدنى حرس الحدود نادي طلائع الجيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

ننشر الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لجميع الشُعب

بدء صرف معاش شهر أغسطس 2023.. اعرف المستفيدين الجدد وحالات وقفه

غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

الأهلي يجهز لصفقة سوبر جديدة بعد إمام عاشور ورضا سليم| تفاصيل

ترشيحاتنا

وزيري يكشف عن مفاجآت أثرية جديدة

علاقة محرمة مقابل الإجهاض..هذه العقوبات تنتظر طبيب النساء في روض الفرج

لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.. زيارة رسمية لمسؤولين مصريين في روسيا| تفاصيل

اختاري الأنسب .. وصفات طبيعية لإزالة تصبغ الجلد في فصل الصيف

بسبب الثانوية العامة.. استقرار حالة طالبة تناولت مبيد حشرى للتخلص من حياتها

سعيد صالح فتى المسرح.. شارك في ثلث أفلام السينما المصرية واعتاد الخروج عن النص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البصر القوي.. هل يمكن العثور على الحيوان المتخفي بصورة الوهم

5 أبراج تحب إخوتها بشدة وتشعر بالمسئولية تجاههم.. هل أنت منها

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها .. صور

فيديو

حر شديد.. ظاهرة شمسية تؤثر على حالة الطقس الفترة المقبلة

حدث تاريخي .. إغراق 15 قطعة مركبات قديمة بالبحر الأحمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ