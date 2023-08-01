طلائع الجيش يعين العميد علاء السعدني مديرا للكرة

قررت إدارة نادي طلائع الجيش تعيين العميد علاء السعدني مديرا للكرة في الجهاز الفني للفريق والذي يستعد لبدء الموسم المقبل.

ويتمتع العميد علاء السعدني بالخبرات الكبيرة والتي اكتسبها نتيجةً عمله في نادي حرس الحدود لاكثر من ٦ سنوات.

ويعقد العميد علاء السعدنى في هذه الآونة سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجهاز الفني والإداري للفريق للترتيب للمرحلة المقبلة سواء من الناحية الفنية واستعدادات فترة الاعداد للموسم الجديد أو من ناحية الصفقات الجديدة وملف الراحلين والمعارين.

واكد العميد علاء السعدني انه سيبذل كل جهوده لتحقيق اهداف النادي وتسخير كل خبرته لخدمة هذا الكيان موجها خالص شكره لادارة النادي .



وقال إن الفريق يستعد بشكل جيد للموسم الجديد بالشكل الذي يليق بمكانه وحجم طلائع الجيش.



وقال انه سعيد بهذه الخطوة وبثقة ادارة النادي مؤكدا ان الفريق يمتلك طموحات كبيرة واهداف مختلفة هذا الموسم.