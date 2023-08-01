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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزاعم أوكرانية بتورط روسيا في انقلاب النيجر..ورئيس أركان الجيش الجزائري في موسكو

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

زعم مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك، أن روسيا تقف وراء الانقلاب العسكري في النيجر ، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وكتب بودولياك على تويتر: "من الواضح تماما الآن أن روسيا وراء ما يسمى بالانقلاب العسكري في النيجر. إنه تكتيك روسي قياسي.. يتم فيه تحويل الانتباه واغتنام اللحظة وتوسيع الصراع".

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة رويترز أن رئيس أركان الجيش الجزائري وصل إلى روسيا، ومن المقرر أن يلتقي بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ، فيما نقلت وكالة تاس للأنباء عن السفارة الجزائرية في روسيا قولها اليوم الثلاثاء.

 

الجيش الجزائري السفارة الجزائرية الجارديان انقلاب النيجر

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