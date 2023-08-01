خاص| إشادة صينية بدور الإعلام المصري.. صور

قال مستشار الهيئة العامة للاستعلامات عبد المعطي أبو زيد، اليوم الثلاثاء، إن الإعلام له دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين.

وأشاد أبو زيد، خلال لقاء جمع الصحفيين المصريين ومسئولين من شبكة "جلوبال تايمز" الصينية، بوسائل الإعلام الصينية بسبب عدم نشرها إلا الأشياء الإيجابية عن مصر، مضيفا، أنه الأمر ذاته بالنسبة لوسائل الإعلام المصرية.

وأشار إلى أن الصحف والمواقع المصرية تقود الرأي العام في العالم العربي، الذي يضم ٥٠٠ مليون نسمة، نظرا لأهميتها وتأثيرها الكبير.

ومن جانبه، قال المدير العام لشبكة "جلوبال تايمز"، شان تشانج بياو، إن صحيفة الشعب اليومية الصينية، تحظي بعلاقات قوية مع الصحف والمواقع المصرية. مؤكدا، أنه يسعى لتعزيز التعاون والعلاقات المشتركة في السنوات القادمة.

وأضاف، نحتفل هذا العام بمرور ١٠ سنوات على مبادرة الحزام والطريق بين مصر والصين، حيث يتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية كبيرة، في ظل هذه المبادرة.

وأشار إلى أنه نظرا للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها العالم تواجه الصحف الورقية خطرا كبيرا.

وتابع، نسعى في الوقت الحالي إلى تعزيز التواجد علي مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة تلك التحديات.