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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد التوجيه الرئاسي.. كيف تخلصت مصر من فيروس سي وقوائم الانتظار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أيد  مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً.

 

 

وقال “نصار” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم اهتمام مباشرة بصحة المواطن وإطلاق حزمة ضحمة من المبادرات الصحية وعلى راسها 100 مليون صحة خير دليل على ذلك، لافتا إلى أن ما شهدته مصر من نهضة صحية حقيقية طوال السنوات الماضية، نقلة للمستقبل طالت المنظومة الصحية برمتها، سواء ما يتعلق بالمستشفيات أو الكوادر الصحية أو غيرها من المبادرات الرئاسية الصحية التي تنفذها مصر.

 

 القضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة

وأضاف النائب حديثه قائلا:" أنه تم تنفيذ 16 مبادرة صحية، بإجمالي 152.1 مليون زيارة للمواطنين حتى يونيو 2022، منها المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية".

وأشار النائب، إلى أن النظام الصحي معقد للغاية، ويمثل تحدي كبير أمام أي منظومة سياسية، بسبب ما عاناه من اهمال وتهميش على مدار السنوات الماضية.

 

ونوه عضو مجلس النواب، بأن أكثر من 10% من سكان مصر في عام  2015 كانوا يعانوا من فيرس سي، والآن لم يعد هناك مصابين بهذا المرض اللعين، مؤكدا أن المبادرات الصحية الرئاسية التي تمت خدمت ولا تزال تخدم ملايين المصريين، كما أن التصدي لقوائم الانتظار يحسب للرئيس السيسي.

 

واختتم النائب مجاهد نصار، بالتأكيد على أن تطور المنظومة الصحية طوال السنوات الماضية، ساهم في القضاء على أمراض كثيرة، كما أنه يؤكد أن النهوض بالإنسان أولوية أولى للدولة المصرية في مختلف المجالات الصحية والتعليمية.

100 مليون صحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكشف المبكر المبادرات الرئاسية المبادرات الصحية

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